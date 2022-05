Harderwijk is er uit; HA, CU, CDA en D66 in nieuw college, met vijf wethouders

Uitslag Peiling Rick is blij met energietoe­slag: zijn thermo­staat stond op 14 graden in de winter

Huishoudens met een laag inkomen gebruiken de energietoeslag lang niet altijd waarvoor deze bedoeld is. De compensatie van 800 euro gaat naast de hogere energiekosten ook naar de supermarkt, benzinepomp of spaarrekening. Zoals bij Rick uit Kampen: ,,Hopelijk kan ik in het najaar de verwarming een paar graden hoger zetten.”

