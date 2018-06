De sfeer zit er goed in tijdens de wedstrijd België-Tunesië in het Belgisch voetbalcafé De Gauwigheid in Harderwijk. De cafégasten juichen alsof het een wedstrijd van het Nederlands elftal is. Harderwijk kleurt zwart-geel-rood.

Op zaterdagmiddag om 14 uur bij de start van de wedstrijd is het nog niet druk in de tot voetbalcafé omgedoopte kroeg in de binnenstad van Harderwijk. ,,Normaal gaan we pas om 17 uur open, maar vanwege de wedstrijd van de België gaan we eerder open,’’ zegt barkeeper Olaf Leunis die de eerste gasten verwelkomt. Het zijn Jeroen van Duinen en Karel Foppen, die voor de voetbalwedstrijd naar het café komen. ,,Eigenlijk zijn we voor Engeland,’’ verklappen ze. ,,Maar toch ook wel voor België. Alleen weet ik niet of België het WK moet winnen,’’ twijfelen ze. ,,Als de Belgen eerder een WK winnen dan wij, dan gaan we dat nog heel erg lang horen. Ik weet niet of ik daar blij van word. Maar voorlopig zijn we voor de Belgen.’’

Rode Duivels in het geel?

Voor Lydia van Scherpenzeel en haar zoon Dynthe ligt de zaak veel makkelijker. ,,Natuurlijk zijn we voor België,’’ zegt Lydia. ,,Ik heb zes jaar in België gewoond, vlakbij Leuven, dus ik voel me half Belg.’’ ,,Opa en oma wonen in België,’’ verklaart Dynthe. ,,We gaan heel vaak naar België.’’

Al snel in de wedstrijd is de sfeer vrolijk, want de Rode Duivels komen op voorsprong via een penalty. ,,Waarom spelen de Rode Duivels in het geel en de Tunesiërs in het rood?’’ vraagt Dynthe ad rem.

Vlaggen

,,We doen dit Belgisch café voor de tweede keer,’’’vertelt kroegbaas Martijn Leusink. Hij heeft drie Belgische vlaggen aan de gevel gestoken en boven de bar hangen allemaal zwarte, gele en rode ballonnen. ,,Tijdens een eerder toernooi hadden we ook een Belgisch supporterscafé. Ik verwacht dat het steeds drukker gaat worden, naarmate de Belgen verder komen in het toernooi. Tegen Engeland, aankomende donderdag, gaat het al goed druk worden, verwacht ik.’’

Oranje

De uitbater vindt het tof om België te steunen met zijn café, maar diep in zijn hart blijft hij toch Oranjefan. De chauvinist verontschuldigt zich bijna: ,,In de 3,5 jaar dat ik dit café heb is het nog nooit voorgekomen dat Nederland aan een groot voetbaltoernooi meedeed. Je moet toch wat? Als Nederland wel meedoet gaan we voor Oranje. Dat moet het mooiste zijn dat in mijn leven kan gebeuren als café-eigenaar. Ik hoop het nog een keer mee te maken. Dan wordt het echt feest!’’

Deel van België