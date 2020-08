Harderwijk krijgt met het eerste Suïcide Preventie Centrum van Nederland een ‘uniek en laagdrempelig loket’

interview Marcel de Groot (55) na turbulent leven dichter bij zijn vader Boudewijn dan ooit: ‘Een zak wiet en whisky levert geen topsong’

29 augustus Hij is de muzikale Jordi Cruijff. Marcel de Groot joeg dromen na in een wereld waar zijn vader Boudewijn de keizer was. Op de Veluwe leerde hij dat kruis dragen. De zanger stopte en worstelde zich uit depressies. In coronatijd speelt hij weer solo. ,,Hij is beter dan opa’’, zegt zijn dochter. Maar gelooft de zanger nog in zichzelf?