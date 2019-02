Harderwijk krijgt wandelpromenade De Wijde Wellen met uitkijkpunt over het water

video 150.000 liter bier per jaar is niet genoeg; Bierbrouwe­rij Hert Bier in Putten kan vraag niet aan

11:06 Bierbrouwer Hert Bier in Putten heeft nog maar nauwelijks anderhalf jaar een eigen brouwerij, of ze zitten al te denken over uitbreiding van de productiecapaciteit. Daarnaast begint het bedrijf met rondleidingen en proeverijen. Elke zaterdagmiddag en in de zomer ook doordeweeks.