Harderwijk opnieuw een kustplaats? Niet als het aan Maarten en Thijs ligt

Oplossing voor ‘iconische woontoren’ in Waterfront Harderwijk lijkt nog ver weg

10:44 De omstreden woontoren die een plekje krijgt op de Kop van de Stadswerven in het Waterfront in Harderwijk, moet de inwoners van de havenstad vervullen met trots en vreugde. Dat is tenminste wat wethouder Bert van Bijsteren zijn toehoorders voorhoudt. Vooralsnog lijkt het bouwwerk de tegenstellingen in de stad alleen maar te vergroten.