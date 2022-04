Harderwijk steekt 1,9 miljoen in stalen variant van historische stadspoort

Oekraïense weeskinde­ren in voormalige kippen­slach­te­rij Nunspeet: ‘Hartver­war­mend’

Veertig uit Oekraïne gevluchte weeskinderen hebben hun intrek genomen in het leegstaande kantoor van de voormalige GPS in Nunspeet. De ruimte is de afgelopen weken klaar gemaakt voor opvang. De kinderen waren eerst ondergebracht in Hotel De Hoeve.

1 april