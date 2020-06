Harderwijk volgt Apeldoorn: roken op ligweide zwembad verboden

Bij de voorzijde en in sportcomplex de Sypel geldt al een rookverbod, maar met ingang van deze week geldt dat nu ook voor de ligweide van het zwembad. Nu het bad langzaam maar zeker weer open gaat, heeft de gemeente Harderwijk dat afgekondigd. Wel is een kleine rookruimte gecreëerd aan de zijkant van de ligweide. Rondom het zwembad hangen borden waarop het rookverbod wordt aangeduid. Sporten en roken gaat nu eenmaal niet samen en past niet in een streven naar een ‘rookvrije generatie’, zo is de stelling. Daarmee volgt Harderwijk Apeldoorn, dat vorig jaar al hetzelfde besluit nam voor de zwembaden Aquacentrum en het Boschbad. Ook daar mag alleen nog in aparte rookzones een saffie worden opgestoken.