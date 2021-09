Harderwijk zoekt middenweg in geblunder toewijzing huurwoningen: senioren krijgen alsnog voorrang

Woonwethou­der Harderwijk ging zelf de fout in rond afspraak over voorrang voor senioren

3 september Het lek is boven. De bedoelde voorrang voor senioren in de nieuwbouw aan de Marnixstraat in Harderwijk had door de gemeente in een apart besluit moeten zijn geregeld. En dat is niet gebeurd, aldus woonwethouder Jeroen de Jong. ,,Dat hadden we wel moeten doen.’’