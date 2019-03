Harderwijk zoekt miniatuurversie Van Schaik

Die is namelijk naarstig op zoek naar een mini-versie van burgemeester Harm-Jan van Schaik en een van zijn ‘secondanten’ in het college van B en W. Vanaf oktober 2019 gaan zij een jaar lang het kindercollege van Harderwijk vormen. Ze gaan de volwassen versie bijstaan bij zaken en taken die het kinderleven raken. De functie is hoofdzakelijk ceremonieel. Het kindercollege mag bijvoorbeeld Sinterklaas verwelkomen of de Koningsspelen openen. Tegelijk fungeren ze als doorgeefluik van ideeën of wensen die bij andere kinderen leven.

Leerschool

De verdere invulling van het kindercollege staat nog open en de gemeente hoopt daarover feedback van inwoners van Harderwijk te krijgen. Tips, suggesties, meedenken en -praten kan via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Het doel van het kindercollege is om kinderen meer te leren over de gemeente en de politiek. Kinderen weten vaak wel wat een burgemeester en wat een wethouder is, maar niet per se wat ze doen, veronderstelt de gemeente. Het fenomeen van het kindercollege is overigens niet nieuw. In Apeldoorn mag de elfjarige Sibel Ozcan zich sinds kinderburgemeester van Apeldoorn noemen, compleet met speciaal gemaakte ambtsketen.