Harderwijkers kunnen eigen zonnepanelen kopen op Sonnevanck

De 800 tot 900 zonnepanelen van energiecoöperatie Endura worden geïnstalleerd in het voorjaar van 2019. Eerst is nog onderzoek nodig naar de technische haalbaarheid, onder meer of het dak van Sonnevanck sterk genoeg is. Maar de belangrijkste technische voorwaarde is de bekabeling van het gebied rond Sonnevanck. Liander is juist bezig de bekabeling te moderniseren. Als er geen brede kabels liggen, kan de stroom van 900 zonnepanelen niet worden getransporteerd.

Belastingvoordeel

Over de hoeveelheid stroom die hun zonnepanelen op dak Sonnevanck opleveren, hoeven de investeerders geen belasting te betalen bij hun eigen leverancier. Als ze doorgeven aan Nuon of andere stroomleverancier dat ze meedoen met het Enduraproject, wordt de energiebelasting op hun stroom niet in rekening gebracht. Van de 21 cent die consumenten betalen per kWh stroom, bestaat een kleine 13 cent uit belasting. De belastingmaatregel heet Regeling Verlaagd Tarief.

Geen eigen dak

,,Ik denk dat investeren in de Sonnevanckpanelen heel aantrekkelijk is voor mensen die altijd al zonnepanelen wilden kopen, maar die geen eigen dak hebben om ze op te leggen. In ongeveer 8 jaar verdien je je investering terug,'' zegt Wim Sederel, directeur van Endura. ,,De terugverdientijd van zonnepanelen op je eigen dak is iets korter, 6 tot 7 jaar. De regeling voor de Sonnevanckpanelen staat open voor mensen met de postcodes 3841, 3842, 3843, 3844, 3845 en 3847. Het heet een postcoderoosregeling. ''

Endura werkt samen met de Zorggroep Noordwest Veluwe, eigenaar van verpleeghuis Sonnevanck. ,,Door deze samenwerking kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan een duurzaam Harderwijk”, aldus Ard Kleijer, manager ouderenzorg bij de Zorggroep.

Bouw & Infrapark