Harderwijks bastion als luxe parkeerplek voor motoren

Zware buien trekken over Oost-Nederland: waarschu­wing voor campinggas­ten

12:07 Vanaf het middaguur trekken vandaag zware regenbuien over Oost-Nederland. Het noodweer komt plotseling. En dat kan verraderlijk zijn, waarschuwt Weerplaza. De buien nemen in de loop van de dag in hevigheid toe. Ook kan er sprake zijn van zware windstoten.