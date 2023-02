Harderwijks Sportcomplex De Sypel neemt eerste nieuwe bad in gebruik

Tillift

Het warme doelgroepenbad is multifunctioneel en flexibel in te zetten. Met een wand kan het grote bad worden opgedeeld en door verschillende doelgroepen tegelijk gebruikt worden. De beweegbare bodem is in zijn geheel of in delen in hoogte verstelbaar. Daarnaast zijn er jetstreams. Voor bezoekers die minder makkelijk het water in en uit kunnen zijn er onder meer een hellingbaan en een tillift.