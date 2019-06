Het komt niet vaak voor dat hij contact heeft met zijn toehoorders. Maar zaterdag is dat voor stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek (40) net even anders als hij in Harderwijk verzoeknummers speelt. Hij heeft er zin in: eindelijk het idee dat er vanuit zijn torentje een connectie is met het publiek op de grond.

,,Normaal gesproken hoor je weinig terug over je spel. Al wordt dat via sociale media wel wat meer. En laatst kwam ik uit mijn torentje beneden en stond er een mevrouw in de tuin te applaudisseren. Ja, dat is heel leuk", vertelt de enthousiaste beiaardier.

Sinds oktober bestiert Ruitenbeek het klokkenspel van de Grote Kerk op het Kerkplein. Daarnaast is hij de stadsbeiaardier van Nijkerk, Hilversum, Tiel en Velsen en de vaste bespeler van het glascarillon in Leidsche Rijn. In Harderwijk zijn zijn klanken elke zaterdag tussen 11 en 12 uur te horen. De beiaardier bepaalt daarvoor zelf zijn repertoire. ,,Dat is heel gevarieerd. Ik probeer met de actualiteit mee te gaan. Bijvoorbeeld songfestivalliedjes toen dat was. En verder kan het van alles zijn: kinderliedjes, popliedjes of klassiek.”

Komende zaterdag 29 juni bepaalt het publiek wat Wim Ruitenbeek gaat spelen uit zeven verschillende categorieën. Ook musical, jazz, Nederlandstalig en internationaal horen daarbij. ,,Mensen van de Stichting Beiaard Harderwijk lopen beneden rond met een lijst. Daarop staan meer dan tweehonderd nummers waar iemand uit mag kiezen. Het nummer van de keuze krijg ik in mijn torentje via de app binnen en dan speel ik het. Net een jukebox dus.”

Of hij al die nummers dan uit zijn hoofd kent? Lachend: ,,Nee hoor, ik heb daarbij wel de noten nodig. Het is wel zo dat de hele stad het hoort, dus moet het gewoon goed zijn. De tijd dat ik de mappen bladmuziek helemaal mee naar boven moest sjouwen, is gelukkig voorbij. Tegenwoordig heb ik dat allemaal op mijn iPad. Heel makkelijk en snel het juiste nummer gevonden.”

Lichte klok maakt zware bas lastig

Geen verzoeknummer is te gek voor Wim Ruitenbeek. Dat kan Prince zijn, maar ook Beethoven, Frans Bauer, Kinderen voor Kinderen of het bekende Do Re Mi uit de musical Sound of Music. De enige beperking die het instrument in Harderwijk hem oplegt zijn de zwaardere bastonen. ,,De grootste klok is niet zo zwaar (270 kilo, SW). Daardoor klinkt alles hoger. De originele, speciaal gecomponeerde beiaardmuziek is daarom lastig te spelen. Voor popliedjes is dat geen probleem. Die kan ik makkelijk improviseren en aanpassen.”

De Nijkerker kijkt nu al uit naar zijn Harderwijkse debuut als ‘jukebox’. ,,We gaan proberen er wat leuks van te maken. Ik hoop alleen niet dat het te warm is in dat kleine torentje. Als het een paar dagen achter elkaar dertig graden is, wil het daar flink opwarmen. Maar het is al in de ochtend en ik neem water en een ventilator mee. Dat komt goed. Het is maar voor een uurtje.”