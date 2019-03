Harderwijkse bijen opnieuw mikpunt van vandalisme, wijkplatform is ‘piswoest’

Damian Moes kookt met ‘het Nederlands elftal voor koks’

19 maart Damian Moes wilde als kind dierenarts worden, maar wist, toen hij eenmaal klaar was met de Havo, niet goed wat hij zou studeren. In een tussenjaar kwam hij als keukenhulp bij Kasteel de Vanenburg in Putten terecht en in no-time had hij een fulltime contract. Inmiddels is hij als kok verbonden aan het Nederlandse Kookteam, waarin hij de strijd aanbindt met andere chef-koks.