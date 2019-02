Harderwijkse brugklassers ontdekken kooktalent: ‘is dít knoflook?’

,,De oven staat aan, er hangen hele scherpe messen, dus kijk uit‘’, waarschuwt chef-kok Frits Schoonderwal als de leerlingen zijn keuken inlopen. Het is de keuken van het Italiaanse restaurant La Famiglia in Harderwijk. Ingedeeld in groepjes maken de jonge pubers om beurten een voor-, hoofd- en nagerecht. Lisanne Versluis mag het pizzadeeg kneden: ,,Dat voelt zo raar! Het is heel zacht.‘’