Harderwijkse debuteert tot eigen verrassing met kinderboek over tuinieren

Nuchter­heid regeert in Elspeet, maar er is wel een run op vitamine C en handzeep

9 maart Een man in Elspeet heeft het coronavirus, zo werd maandagochtend bekend. In het dorp reageren mensen nuchter. Maar bij de drogist is deze dag wel een run op vitamine C ontstaan. En een pompje handzeep is bijna nergens meer te krijgen.