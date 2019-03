Harderwijkse Emiel (8) van top tot teen onder de dubbeldekkerkatten

Zijn ‘dubbeldekkerkat’ bleek de leukste uit de 800 stoepkrijttekeningen die kinderen overal in Nederland maakten in opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze organisatie helpt kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor sport, dans, muziek of andere creatieve lessen. Van Emiels tekening zijn zo’n 6000 plakplaatjes gemaakt, die het fonds overal in Nederland gaat gebruiken bij promotie-uitingen.