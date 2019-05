Harderwijkse jeugd mijdt job in horeca en retail: te hard werken, voor te weinig geld

Wie een rondje door de Harderwijkse binnenstad maakt kan er bijna niet omheen. De klemmende oproepen om vakantiehulpen die vanuit de etalages op de voorbijgangers worden afgevuurd. In de hoop dat (vaders of moeders van) werkzoekende scholieren er op aanslaan. Vooral bij kledingzaken is het bal: bij minstens tien hangt een wervend A4'tje achter het raam. ,,Het gebrek aan personeel is echt wel een probleem’’, zegt Randy Theunissen, werkzaam bij Jeans Centre aan de Hondegatstraat. ,,Ik werk deze week bijvoorbeeld noodgedwongen zes dagen, puur omdat er geen invalkrachten zijn.’’ Nicky Karman, shopmanager bij modezaak Only, is het grote aantal advertenties ook opgevallen. Ook bij haar hangt er eentje. ,,Het loopt niet storm. Bij mij is de situatie nog niet echt problematisch, maar kan me voorstellen dat het bij anderen wel zo is.’’