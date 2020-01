Harderwijkse Juffie in 't groen geeft tips voor verantwoorde tuin: niet te netjes, meer groen en water de grond in

Frits (76) uit Ermelo blijft lekker digibeet ondanks akkefietje met Ziggo: ‘Heerlijk om analoog te zijn’

12:09 In een tijd dat zo’n beetje alle communicatie digitaal gaat, heeft nog steeds een derde van alle senioren boven 75 jaar nog nooit een e-mail verstuurd. Je zou verwachten dat deze ‘analoge fossielen’ in contacten met bedrijven en instellingen regelmatig in de problemen komen, maar volgens Ermeloër Frits Thunnessen (76) valt dat reuze mee. Hoewel hij wel een appeltje had te schillen heeft met tv-provider Ziggo.