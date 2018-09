Harderwijkse leerlingen slapen vier mille voor Ghana bij elkaar

Ongeveer honderd leerlingen deden afgelopen weekend mee aan de Cheap Sleep actie. Opdracht was om zelf een slaapplek te bouwen, die voor het grootste gedeelte uit karton moest bestaan. De leerlingen gingen helemaal los en fabriceerden bouwwerken, compleet met deurbel, raampjes, deurtjes en schoorstenen. Tegelijkertijd moesten ze via sponsoring geld inzamelen voor de Hand in Hand Community in Ghana. Dit is een leefgemeenschap voor in de steek gelaten kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of een meervoudige beperking. Streefbedrag was 2000 euro, maar dat werd met 3750 euro ver overtroffen.