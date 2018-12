Harderwijkse met passie voor vmbo in race om titel beste leraar van Nederland

Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is genomineerd is voor de titel ‘Leraar van het jaar 2018-2019’. Deneer is docent maatschappijleer op de afdeling vmbo. Of zij ook gaat winnen wordt zaterdag 26 januari bekend gemaakt tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.