Harderwijkse mountainbikers vrezen dat er een einde komt aan vrij fietsen in het bos

Video Dit reclame­bord moet ervoor zorgen dat Epe geen vlees meer eet na Gos­schalk-rel

23 juli ‘Ik ben geen stuk vlees. Ik ben iemand. Eet me niet.’ Met die tekst voert de internationale dierenwelzijnsorganisatie PETA actie in Epe. Het wijst daarmee naar de misstanden bij slachterij Gosschalk. Het familiebedrijf is wegens dierenmishandeling momenteel gesloten.