Harderwijkse Oranjefan heeft nu al heimwee naar echte Koningsdag

Koningsdag staat normaal gesproken met een dikke oranje cirkel erom in haar agenda. Samen met Nick Nijboer - en tientallen vrijwilligers - is ze namens de lokale Oranjevereniging dan verantwoordelijk voor het kinderfeest in het Hortuspark. Een hoogtepunt in het jaar, waar ze maandenlang naar toe werkt. ,,Hoe dichter we bij 27 april komen, hoe drukker het wordt. Het is enorm vermoeiend, maar wel op een fijne manier. De voldoening is zo groot als je ziet hoe al die kinderen en hun ouders van zo'n dag genieten. Het is cliché, maar daar doe je het voor. Dat gevoel zal ik dit jaar erg missen.’’