Harderwijkse politiek stemt weer over de koopzondag

Hoog over Wezep opgetogen over uitstel: 'Alles in Den Haag is aan het verschuiven'

15:52 Actiegroep Hoog over Wezep is blij met het uitstel van Lelystad Airport. ,,We zijn er nog niet, maar je merkt dat alles in Den Haag aan het verschuiven is”, zegt Jules van der Weerd.