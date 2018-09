Harderwijkse scholieren trotseren de kou voor Ghanese gehandicapten

Cheap Sleep heet het evenement, waarbij de leerlingen de nacht van vrijdag op zaterdag doorbrengen in niet meer dan een slaapzak en een kartonnen doos. ,,Aan het begin van elk schooljaar doen we een activiteit voor het goede doel", zegt Eline Westerhout, docente wiskunde en organisator van de 'nacht zonder dak'. ,,Zo mogen wij het dus niet noemen, omdat dat een officiële titel is. Cheap Sleep hebben we het maar gedoopt." Het achterliggende idee is hetzelfde: solidair zijn met mensen die het veel minder hebben dan in Nederland.