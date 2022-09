Harderwijkse stichting vormt een vangnet voor mensen met een kleine beurs: ‘Er is nog steeds veel schaamte’

Begonnen in 2014 als particulier initiatief met het uitdelen van kerstboxen vanuit huis bestaat de stichting nu vier jaar. Na diverse verhuizingen van de oude Roef en de oude bibliotheek heeft de stichting nu een vast onderkomen aan de Nobelstraat 9 in Harderwijk. De pandeigenaar, die anoniem wil blijven, heeft vanuit zijn geloof de helpende hand uitgestoken en de ruimte aangeboden. „We zijn er heel blij mee, want dat mensen op zaterdagmiddag met hun kratje boodschappen door het Hortuspark liepen, was geen ideale situatie. Op het industrieterrein kunnen ze dit op zaterdag anoniem doen. We hebben er sinds het voorjaar een paar mensen bij gekregen, maar de groep groeit nog niet hard. Er is nog steeds veel schaamte en dat moet er af’’, vindt coördinator Els Poolen.