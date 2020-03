Harderwijkse studenten na stage op azc: ‘het zijn gewone mensen, net als jij en ik’

Bizarre tijd voor horeca: uitbater De Haas in Elburg zit met lege agenda en huilende bruid

13 maart ,,Het is herrie in de keuken.’’ En dat bedoelt horecaman Hilbert Buist tot zijn spijt figuurlijk. Letterlijk is het juist stil: de bedrijfsleider van Restaurant & Partycentrum De Haas in Elburg heeft de afgelopen dag vooral staan strepen in zijn agenda. Elders op de Veluwe wachten cafés en kroegen af wat het weekend gaat brengen.