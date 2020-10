Harderwijkse zusjes Brouwer willen inspireren met shirtlijn Seven Rhythms: ‘F*ck de negen tot vijf mentaliteit’

poll Dolfinari­um in Harderwijk moet roer radicaal omgooien: ‘Niets doen is geen optie’

30 september Minister Carola Schouten laat er geen misverstand over bestaan: het Dolfinarium in Harderwijk moet het roer radicaal omgooien. Nog dit jaar worden er harde, bindende afspraken gemaakt over het aanpassen van voorstellingen, dierenverblijven en publieksinteracties tussen mens en dier. Niets doen is geen optie, benadrukt Schouten.