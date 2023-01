Hardloopwedstrijd op omstreden plek in Ermelo wordt aangepast: ‘Ik dacht: wat krijgen we nou?’

met video Goedkoop én avontuur­lijk, antikraak is voor deze woningzoe­kers de uitkomst: ‘Verwacht niet dat alles perfect is’

Om blokkades op de huidige woningmarkt te omzeilen, vinden steeds meer woningzoekenden hun heil ergens anders. Antikraak wonen is dan een serieuze oplossing en bovendien ook steeds veiliger. Waar er lange tijd nauwelijks toezicht was, krijgen steeds meer pandbeheerders een keurmerk dat de kwaliteit moet waarborgen. Wonen in zo’n pand is avontuurlijk, zeggen antikraakbewoners, maar ook stressvol. Je weet nooit waar je de volgende maand woont.

3 januari