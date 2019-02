Hartslag Nu: voldoende AED's in Ermelo

Luc Bakker, oprichter van vrijwilligersgroep Service en Veiligheid, luidde maandag in de Stentor de noodklok omdat hij constateerde dat er in heel Ermelo maar zeven AED's beschikbaar zijn voor directe hulpverlening. Hij concludeerde dat uit gegevens op zijn mobiele telefoon via Hartslag Nu. Dat is een organisatie waar mensen met een reanimatiediploma zich kunnen aanmelden als burgerhulpverlener. Is er ergens een 112-melding van een hartaanval, dan gaat er meteen een bericht naar een aantal aangemelde hulpverleners dat in de buurt is. Een deel daarvan gaat naar het slachtoffer om te beginnen met reanimatie; een ander deel om de dichtstbijzijnde AED te gaan halen. Met als doel de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk te verhogen.