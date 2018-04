Hattem maakt werk van hondenpoep

Bewoners

Nog niet bekend is waar de uitlaatplaatsen en losloopveldjes komen in Hattem. Dat wordt in een later stadium in overleg met de bewoners bepaald.

Wethouder Doret Tigchelaar is gelukkig met de aanstaande aanpak, meldt zij in een gemeentelijk persbericht. ,,Al een aantal jaren constateren wij dat de klachten hardnekkig zijn. We hebben geprobeerd om dit in overleg met inwoners, hondenbezitters én mensen zonder honden, op te lossen, bijvoorbeeld met een proef in de Rijnstraat. Helaas is dat niet gelukt. Daarom gaan we als gemeente nu toch weer zelf hondenpoep verwijderen en denken we met uitlaatplaatsen een oplossing te bieden.''