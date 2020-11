Hattem schrapt alvast belasting voor sport- en muziekclubs voor komend jaar, ‘alle beetjes helpen!’

Publiek is dubbel over het vertrouwen in de wethouders van Ermelo

10 november Dat de Ermelose burgemeester André Baars twee weken is opgestapt vindt het merendeel van het publiek op de weekmarkt in Ermelo begrijpelijk en goed. Of er nog vertrouwen bestaat in de vier wethouders en de rest van het gemeentebestuur ligt een stuk genuanceerder. ‘Opstappen’ is wel een woord dat regelmatig wordt genoemd.