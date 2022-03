Hattemse basisscholen adopteren oorlogsmonument in de gemeente

Video Dit lammetje in Oosterwol­de zit in de problemen tót Arja heel voorzich­tig ingrijpt

Terug naar je moeder aan de overkant van de sloot: voor een lammetje in Oosterwolde blijkt het een uitputtingsslag zonder resultaat. Arja van den Hoek uit ’t Harde is toevallig in de buurt, ziet het gebeuren en grijpt in. En daar zijn beelden van.

24 maart