Hattemse basisscholen adopteren oorlogsmonument

Veel tips over aanslag op auto oud-wethouder André Borst in Hattem: ‘Wel een bepaald sig­naal’

Bij de politie is een flink aantal tips binnengekomen over de persoon die in Hattem de auto van oud-wethouder en kandidaat-raadslid André Borst in brand stak, nadat het programma Opsporing Verzocht de zaak behandelde. Het slachtoffer tast zelf nog altijd in het duister en blijft alert. ,,Je vraagt je af of er weer wat kan gebeuren.’’

27 maart