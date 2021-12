Hattemse buurt baalt van cijferbrij rond nieuw zorgcentrum: ‘Wat kunnen we nou verwachten’

VIDEO André (80) uit Epe durft pas half jaar na bijna fatale aanval everzwijn weer het bos in: ‘Ik had een engeltje op mijn schouder’

André Struijk (80) uit Epe werd heel even wereldberoemd in Nederland vanwege de drieste aanval van een wild zwijn in mei die hem bijna fataal werd. Nu, een half jaar later, gaat hij samen met de Stentor voor het eerst weer het bos in voor een ‘reconstructie'. ,,Ik ben nog steeds woest op dat zwijn.’’

