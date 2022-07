Hattemse ijsbaan gaat juist bij tropische hitte open: ‘IJsvereniging heeft geen bestaansrecht meer’

Hitteblog LIVE | Brand door oververhit­te airco nietsver­moe­den­de Deventena­ren • Bewoners Apenheul genieten van waterijs­jes

Heet, heter, heetst... Op meerdere plekken in Oost-Nederland is het kwik de 35 graden al voorbij. In dit hitteblog volgen we alle ontwikkelingen, nieuwtjes en gebeurtenissen rond de tropische temperaturen van vandaag.

19:12