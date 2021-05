Hattemse Trijntje (85) vindt na halve eeuw trouwring terug van overleden man: ‘Zo blij dat hij gevonden is terwijl ik er nog ben’

Open Doors geeft na 65 jaar een kijkje achter de schermen met nieuw bezoekers­cen­trum

23 mei Na jaren in de anonimiteit opent de organisatie Open Doors nu de deuren voor het publiek. In het bezoekerscentrum aan de Harderwijkerweg 136 in Ermelo is een indrukwekkende tentoonstelling te zien, waar belangstellenden een historisch kijkje krijgen in de wereld van de bijbelsmokkelaars. Het gaat echter niet alléén om de spanning achter deze evangelische daad, maar ook om mensen in landen waar het christendom verboden is een stem te geven.