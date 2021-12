Hattemse wijk stapt naar hoogste rechter om nieuwbouw te blokkeren: ‘We hebben goede gronden’

Wachten op gft-bak­ken in Harderwijk? Dan maar extra bomen planten

Het is een blamage dat bewoners van de binnenstad en in de hoogbouw in Harderwijk per 1 januari 2022 nog niet voluit mee kunnen doen met het nieuwe afvalsysteem, vindt D66, maar het is geen reden voor uitstel zoals andere partijen bepleiten. In plaats daarvan wil D66 bomen planten. ,,Om ons blijvend te herinneren aan de doelstelling van het beleid.’’

20 december