Havendijk Harderwijk krijgt Sinterklaasmuseum en brouwershuis

video Pizzakoe­riers Harderwijk leren rijden zonder ergernis op te roepen

4 juli De eerste negen pizzakoeriers in Harderwijk zijn woensdag op verkeerscursus geweest, om te leren rijden zonder ergernis op te roepen. Als de cursus een succes wordt gaat ROV Oost Nederland in 2019 overal in Gelderland en Overijssel maaltijdbezorgers opleiden.