Havenmeesters in plaats van barkeepers op de kop van de Havendam in Harderwijk

Gezwicht voor de buurt? Nee, zo wil wethouder Christianne van der Wal de omslag niet noemen. ,,Juridisch gezien hadden we het plan kunnen doorzetten, maar het was wel duidelijk dat het nooit een goed huwelijk zou worden op die plek. ’’ De gemoederen liepen in de toch al zo hete zomer hoog op, toen twee investeerders hun plannen voor een acht meter hoog modern horecapand presenteerden. Bewoners van de Havendam en omgeving wilden hun uitzicht over het water niet kwijt en anderen maakten zich bezorgd over het aanzicht van de haven in historisch Harderwijk.