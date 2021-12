Hebben wolven op de Veluwe last van de jacht? Dat ligt eraan wie je het vraagt, maar de rechter moet er nu over oordelen

Nieuwbouw kan niet langer wachten voor Hattemse Van Heemstra­school en De Zaaier: ‘Water staat aan de lippen’

Uitstel van de plannen voor de bouw van de woonzorgzone aan de Geldersedijk in Hattem, kan echt niet langer. Dat zeggen Hattemse schooldirecteuren Johan Bisschop en Tim Hoogendoorn. Hun basisscholen de Zaaier en de Van Heemstraschool barsten uit hun voegen en in afwachting van de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (IKC) wordt hooguit nog het noodzakelijke onderhoud gedaan. ,,We moeten alle ruimtes opofferen om lokalen te creëren.’’

13 december