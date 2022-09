Heeft ‘aanval op democratie’ in Ermelo succes? Rechter ziet ‘wonderlijke’ zaken in hoofdpijndossier

Grote schrik na felle brand in Nunspeet, meerdere schuren verwoest: ‘Vlammen waren metershoog’

De schrik zit er in Nunspeet goed in nadat een uitslaande brand vannacht meerdere schuren verwoestte. Bewoners van de Jasmijnweg werden rond 03.00 uur van hun bed gelicht en konden pas twee uur later hun huis weer in. Om de vuurzee te bedwingen, werden drie brandweerauto’s ingezet. De oorzaak van de brand is en blijft waarschijnlijk onduidelijk.

1 september