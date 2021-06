Heeft de steenmarter het gedaan? Gerrit Dijkslag uit Wapenveld ziet zijn auto in vlammen opgaan

Een geluk bij een ongeluk was dat Dijkslag de auto niet op de normale plek op zijn eigen erf had staan, maar op een inham langs de Hogestraat. ,,Ik had vorige week een container om wat rommel af te voeren en parkeerde de auto daarom langs de weg. Zondag wilde ik de auto nog terugzetten, maar daar kwam het niet van. Rond 01.00 uur werd ik wakker van een harde knal. Toen ik uit het slaapkamerraam keek, stond mijn auto al in lichterlaaie. Als hij op de normale plek had gestaan, was het misschien heel anders afgelopen.”