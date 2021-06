Heeft de wolvin op de Midden-Veluwe na drie jaar eindelijk een partner gevonden?

De wolvin op de Midden-Veluwe (GW960f) leefde sinds augustus 2018 in haar eentje aan weerszijden van de snelweg A1. In tegenstelling tot de wolvin op de Noord-Veluwe, die onlangs voor het derde jaar op rij welpen kreeg, werd zij niet vergezeld door een mannetje. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Op een wildcamera zijn immers twee wolven tegelijk waargenomen. En op andere beelden zijn twee ‘duidelijk onderscheidende wolven te zien’.

Dat blijkt uit de tussenrapportage van Bij12, dat voor de provincies de monitoring van wolven in kaart brengt. Omdat de twee wolven elkaar tolereren, lijkt er sprake van een paar. En dat betekent dat er ook op de Midden-Veluwe volgend jaar wellicht een roedel met jonge welpen ontstaat.

Roedel Noord-Veluwe

Dat de roedel op de Noord-Veluwe voor het derde jaar op rij welpen heeft gekregen, was onlangs al bekend gemaakt. Nu blijkt dat de welpen die in 2019 en 2020 zijn geboren, er daadwerkelijk op uit trekken. Van een mannelijke welp (GW2087m) is middels DNA vastgesteld dat hij op de Zuidwest-Veluwe is geweest.

Een deel van de wolvenroedel op de nieuwste beelden vanaf de Veluwe.

Vermoedelijk was hij op doortocht, want het mannetje (GW1490m) dat er al sinds dit voorjaar verblijft, tolereert geen andere mannen in zijn territorium. Een ander welp (GW2088m) was in maart van dit jaar in elk geval nog op de Noord-Veluwe. Hoe groot de roedel op dit moment precies is, is onduidelijk. Verwacht wordt dat in elk geval een deel van de welpen vertrekt als er een nieuw nest is.

Doodgereden wolvin

Onderzoek heeft nu ook bevestigd dat de bij Ede doodgereden wolvin daadwerkelijk op de Noord-Veluwe geboren is. Zij droeg acht embryo’s in zich. De vader van die ongeboren welpen (GW1490m) heeft vermoedelijk alweer een nieuwe partner. Welke wolvin dit is, is nog niet duidelijk.

De wolvin die op 6 maart 2021 bij Ede werd doodgereden op de N224.

Ook op de Zuidoost-Veluwe is begin maart van dit jaar een wolf vastgesteld op basis van wildcamera-onderzoek. Nader veldonderzoek moet volgens Bij12 nog uitwijzen of deze wolf hier langer zal verblijven en om welke wolf het gaat.

Overijssel

In Overijssel zijn op 8 april meerdere waarnemingen van een wolf gedaan. Het ging om zichtwaarnemingen in de omgeving van Rossum. De wolf was in de weilanden te zien en stak een weg over. In Overijssel zijn in de afgelopen maanden geen andere waarnemingen gedaan. Ook is er geen DNA beschikbaar van deze wolf.