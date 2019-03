Heeft Forum wel genoeg mensen voor de provinciale staten van Gelderland?

De vraag wordt gesteld door kandidaat-statenlid Lubbert van den Heuvel van ChristenUnie uit Putten, als hij reageert op de verkiezingsuitslag. ,,Voor ChristenUnie is de uitslag heel goed en daarom ben ik blij. Zowel in Putten, als op de rest van de Veluwe en eigenlijk in heel Gelderland hebben we het goed gedaan. Een feestelijk gevoel dus. Maar ook dubbel. De grote hoeveelheid mensen die in onze provincie, ook op de Veluwe, hebben gestemd op Forum voor Democratie baart me zorgen. Forum voor Democratie had in Gelderland helemaal geen inhoudelijk verkiezingsprogramma. Van de 15 kandidaten op de lijst van Forum in Gelderland wonen drie mensen niet eens in Gelderland, ze komen uit Amsterdam, Zeist en Den Haag. Dat maakt me ongerust. De kiezers hebben landelijk gestemd, niet provinciaal. Kan Forum wel meedoen in Gelderland, vraag ik me af.’’