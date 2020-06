Heel de klas het vliegtuig in, met dank aan Mr. Freedom en zijn ‘vette’ veteranenvlog

‘Mensen, ruzie is stom en oorlog ook!’ Met deze boodschap won Mr. Freedom - alias Alex Bos uit Putten - de hoofdprijs van de Kidschallenge van het Nationaal Comité Veteranendag. Over twee weken is hij onderdeel van een televisie uitzending van Veteranendag in Den Haag en in het najaar vliegt hij met de hele klas in een klassiek Dakota vliegtuig. ,,Dit is zo vet!’’