Heel Hattem moet meepraten over klimaat, wil Hans: ‘Niet alleen de hoogopgeleiden’

Begrip voor asielzoe­kers, maar totale verbazing over de gekozen opvangloca­tie in Ermelo: ‘Wie gaat mij compense­ren?’

Tijdens een drukbezochte inloopavond in het gemeentehuis van Ermelo proberen de gemeente, het COA en andere betrokken organisaties tekst en uitleg te geven over de opvang van 300 asielzoekers in Ermelo. Bewoners tonen begrip voor de opvang van vluchtelingen in hun buurt, maar snappen niks van de gekozen locatie.

21 oktober