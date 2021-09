Heerde en Epe helpen huurders energie te besparen: ‘Goed voor klimaat én voor portemonnee’

Grimmige afrekening in Epe: politiek zet na halve eeuw streep door Nieuwe Lijn

17 september De crisis rond het wethouderschap in Epe, is als een bom uiteengespat in het gezicht van Nieuwe Lijn, de grootste partij in de gemeenteraad. Alle partijen keren zich collectief af van de partij, die eerder deze week uit de coalitie stapte na daar een halve eeuw deel van te hebben uitgemaakt. Ze houden Nieuwe Lijn verantwoordelijk voor de kloof tussen gemeente en samenleving, waardoor Epe van de burgers een 1 als rapportcijfer krijgt.