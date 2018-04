Heerde hoeft (nog) niet te vrezen voor verscherpt toezicht

Nog gissen naar oorzaak van brand in geitenstal Zeewolde

4 april Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand die dinsdag een geitenstal aan de Ooievaarsweg in Zeewolde in de as legde. Gebouweneigenaar W. Tol zegt dat er woensdagmiddag technisch onderzoek is gedaan, maar 'ze zijn er nog niet uit'.