Heerde kan corona herdenken bij het monument dat Astrid Strijbos neerzette bij uitvaartcentrum

Fietser klapt tegen voorruit van auto en raakt gewond in We­num-Wie­sel

27 november Bij een ongeluk in Wenum-Wiesel is vanmiddag een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto, waarbij hij hard tegen de voorruit knalde. Zijn fiets zat volledig in de kreukels. De voorruit van de auto raakte eveneens flink beschadigd.